Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 пройдет в субботу, 1 июня, в Лондоне (Великобритания). Решающий матч между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоится на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий финала Лиги чемпионов. Ключевые события матча «Боруссия» — «Реал» будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

Видеотрансляция встречи будет доступна в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 21.10 мск. Посмотреть игру также можно будет по подписке на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1».

Действующий победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выбыл из турнира на стадии четвертьфинала. Команда Хосепа Гвардиолы проиграла в серии пенальти в двух матчах «Реалу» (4:4, пенальти — 3:4).

Основная информация о финале Лиги чемпионов сезона-2023/24 доступна в материале на сайте «СЭ».