Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 «Реал» — «Боруссия» пройдет в субботу, 1 июня, в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Боруссия» — «Реал» будет доступна в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 21.10. Посмотреть игру в прямом эфире также можно будет по подписке на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов встречи. Ключевые события финала Лиги чемпионов будут доступны в матч-центре

Основная информация о решающем поединке сезона в Лиге чемпионов доступна по ссылке в материале «СЭ».

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