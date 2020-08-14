Стали известны составы «Барселоны» и «Баварии» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов. В этом сезоне из-за пандемии коронавируса турнир, начиная с четвертьфиналов, проходит в формате «финала восьми»: с одноматчевыми противостояниями на нейтральном поле в Португалии.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Бускетс, Серхи Роберто, Видаль, Ф. Де Йонг, Суарес, Месси.

Запасные — Нету, Пенья, Ракитич, Дембеле, Гризманн, Фирпо, Пюиг, Фати, Роналд Араухо, Мончу, Мингеса, Рейс.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг, Дэвис, Алаба, Тиагу Алькантара, Перишич, Гнабри, Горецка, Мюллер, Левандовски.

Запасные — Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Хави Мартинес, Коутинью, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзее, Мусиала.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

«Барселона» — «Бавария»: трансляция матча