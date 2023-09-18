«Барселона» на своем поле примет «Антверпен» в матче группового турнира Лиги чемпионов во вторник, 19 сентября. Игра пройдет на олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне, начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Барселона» — «Антверпен» можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч Футбол 3». Начало — в 21.45 во вторник.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий матча.

В группе H вместе с «Барселоной» и «Антверпеном» также выступают «Шахтер» и «Порту».

В сезоне 2022 / 2023 «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов. В финальной встрече команда испанского тренера Хосепа Гвардиолы победила «Интер» со счетом 1:0 (единственный мяч на 68-й минуте забил испанский полузащитник «горожан» Родри).

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляции игр 19 сентября