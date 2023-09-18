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Сегодня, 19:45

«Милан» — «Ньюкасл»: прямая трансляция и где смотреть матч Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл» начнется в 19.45 19 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Оливье Жиру.
Оливье Жиру.
Фото Reuters

«Милан» на своем поле примет «Ньюкасл» в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов во вторник, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, начало — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния «Милан» — «Ньюкасл».

Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Футбол 2». Начало — в 19.30.

«Милан» и «Ньюкасл» попали в группу F Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. Вместе с ними в квартете «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».

В прошлом сезоне победителем ЛЧ стал «Манчестер Сити». В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы победила «Интер» со счетом 1:0 (единственный гол на 68-й минуте забил испанский полузащитник «горожан» Родри).

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляции игр 19 сентября

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