20:52 | Футбол — Лига чемпионов

"Аякс" – "Тоттенхэм": Сон и Фертонген выйдут в старте гостей

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Стали известны составы "Тоттенхэма" и "Аякса" на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Встреча пройдет сегодня, 8 мая, начало – в 22.00 (мск). Игра пройдет в Амстердаме.

"Тоттенхэм": Ллорис – Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз – Алли, Эриксен, Ваньяма, Сиссоко, Моура – Сон.

"Аякс": Онана – Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико – ван де Бек, Шене, Ф. де Йонг – Зийех, Тадич, Нерес.

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу голландской команды.

 

 

Аякс - Тоттенхэм Хотспур

"Тоттенхэм" - "Аякс": Лига чемпионов, полуфинал, второй матч, 8 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)

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