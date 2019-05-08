"Аякс" – "Тоттенхэм": Сон и Фертонген выйдут в старте гостей

Стали известны составы "Тоттенхэма" и "Аякса" на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. Встреча пройдет сегодня, 8 мая, начало – в 22.00 (мск). Игра пройдет в Амстердаме.
"Тоттенхэм": Ллорис – Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз – Алли, Эриксен, Ваньяма, Сиссоко, Моура – Сон.
"Аякс": Онана – Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико – ван де Бек, Шене, Ф. де Йонг – Зийех, Тадич, Нерес.
Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу голландской команды.
SQUAAAD! ⁰⁰#UCL #ajatot pic.twitter.com/TCIvr50tYD– AFC Ajax (@AFCAjax) 8 мая 2019 г.
#THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Wanyama, Sissoko, Eriksen, Dele, Lucas, Son @WilliamHill odds (18+) https://t.co/O9QLjLkDsF #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/UPlbX4XoZ7– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 мая 2019 г.
"Тоттенхэм" - "Аякс": Лига чемпионов, полуфинал, второй матч, 8 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)