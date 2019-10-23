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«Аякс» — «Челси»: Промес в старте хозяев. Виллиан начнет встречу с первых минут

18:40
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Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Челси» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 23 октября, начало — в 19.55 (мск).

С первых минут у голландской команды в основе выйдет нападающий Квинси Промес. У гостей — Виллиан.

Стартовый состав «Аякса»: Онана — Фелтман, Альварес, Блинд, Тальяфико — ван де Бек, Тадич, Зиех — Мартинес, Дест, Промес.

Стартовый состав «Челси»: Аррисабалага — Алонсо, Зума, Томори, Аспиликуэта — Ковачич, Жоржинью, Маунт — Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» — «Челси».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей

Аякс — Челси

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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