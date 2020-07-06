AS: оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов не будут проходить на нейтральных полях

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов не будут перенесены на нейтральные стадионы, утверждает AS. Ранее стало известно, что четвертьфиналы, полуфинал и финал будут сыграны в Лиссабоне в формате «Финала восьми» в период с 12 по 23 августа.

Однако остается нерешенным вопрос проведения четырех ответных игр 1/8 финала. На данный момент на этой стадии осталось провести встречи «Ювентус» — «Лион», «Манчестер Сити» — «Реал», «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи».

УЕФА объявлял, что встречи состоятся 7 и 8 августа, но место их проведения пока не оглашал. AS сообщает, что в пятницу будет официальное подтверждение, что хозяева примут гостей на своих стадионах.