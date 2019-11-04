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Артем Дзюба: «После поля в Лейпциге у меня начался дискомфорт в ноге»

17:20
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба перед игрой с «Лейпцигом» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов рассказал о специфике поля в Лейпциге. В матче 3-го тура сине-бело-голубые уступили немецкому клубу со счетом 1:2.

— Я только сейчас узнал, что там не будет играть капитан Орбан. Теория еще впереди. У них жесткое поле, камушки с песком. После того поля у меня начался дискомфорт в ноге. Здесь поле хорошее, мягкое. Так что это проблема соперника.

Не хотелось бы, чтобы кто-то получал травмы, потому что едим один хлеб, но, конечно, нужно пользоваться, когда не играет капитан команды. Хотелось бы, чтобы болельщики пришли и максимально забили трибуны. Надо показать, что в России болеют лучше. Точно не хуже, чем в Европе. (Дмитрий Зимин)

Зенит — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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