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«Реал» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов в прямом эфире

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» покажут на «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Реал&amp;quot;.
Фото AFP

«Реал» на своем поле примет «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов во вторник, 9 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет на канале «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 21.40 мск. Игру также можно будет увидеть на сайте matchtv.ru и в онлайн-перекличке на «Матч Премьер». На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры «Реал» — «Манчестер Сити».

Ответный матч 1/4 финала между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 апреля на стадионе «Этихад». Начало — в 22.00 мск.

«Манчестер Сити», действующий обладатель кубка Лиги чемпионов, выиграл все предшествующие восемь матчей. На групповой стадии «горожане» оказались выше «РБ Лейпцига», «Янг Бойз» и «Црвены Звезды». На этапе 1/8 финала команда Хосепа Гвардиолы дважды со счетом 3:1 обыграла «Копенгаген».

«Реал» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не проигрывал: семь побед при одной ничьей. Мадридцы финишировали первыми в группе С, где опередили «Наполи», «Брагу» и «Унион». В первом раунде плей-офф «королевский клуб» прошел «Лейпциг» (1:0 — в гостях, 1:1 — дома).

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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