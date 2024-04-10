«Арсенал» — «Бавария»: англичан оставили без пенальти и победы?

На 90+5-й минуте первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» (2:2) шведский судья Гленн Нюберг продолжил игру, не отреагировав на падение Букайо Сака назначением 11-метрового удара. Голландские видеоассистенты Пол ван Букел и Деннис Хиглер быстро провели проверку и не вмешались в действия рефери, а уже вскоре прозвучал финальный свисток.

В том эпизоде игрок «Арсенала» ворвался на скорости в штрафную площадь гостей, оставил мяч у левой ноги, а правой зацепился за вратаря Мануэля Нойера. Причем голкипер перед контактом с соперником сделал небольшое движение правой ногой вперед и еще не успел поставить ее на газон. Но инициировал контакт все же Сака.

Нюберг не квалифицировал действия Нойера как нарушение правил и не назначил пенальти. А ван Букел и Хиглер не сочли решение судьи явной ошибкой или же полностью согласились с ним. В итоге «Арсенал» остался без 11-метрового удара, а матч завершился вничью. Учитывая положение ноги вратаря, наверное, найдутся те, кто не согласится с вердиктом бригады арбитров и скажет, что они ошиблись.

Ответная встреча состоится через неделю, 17 апреля, в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.