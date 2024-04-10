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«Манчестер Сити» стал первой за 20 лет командой, забившей «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» три гола дальними ударами

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Реалом» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоялась на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Как сообщает Opta, «Сити» стал первой командой, забившей три гола дальними ударами в матче Лиги чемпионов, с сезона-2003/04, когда начали собирать данные такого типа.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».

Игрок &laquo;Манчестер Сити&raquo; Бернарду Силва радуется первому забитому мячу. Матч для музея «Прадо»! «Реал» и «Манчестер Сити» выдали ярчайшую игру на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов
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