«Манчестер Сити» стал первой за 20 лет командой, забившей «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» три гола дальними ударами

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Реалом» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоялась на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Как сообщает Opta, «Сити» стал первой командой, забившей три гола дальними ударами в матче Лиги чемпионов, с сезона-2003/04, когда начали собирать данные такого типа.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».