Макманаман: «Выдающийся футбол в исполнении двух высококлассных команд»

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Стив Макманаман прокомментировал ничью мадридской команды с «Манчестер Сити» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Выдающийся футбол в исполнении двух высококлассных команд. Жаль, что одной из них предстоит вылететь уже на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Макманамана.

Ответная игра состоится через неделю, 17 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад».