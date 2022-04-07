Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Лондоне.

«Хорошая победа. Здесь всегда непросто играть. Мы хорошо начали против «Челси», который всегда играет интенсивно. Создавали моменты, попали в перекладину, потом забили два мяча, затем упустили два момента. Жаль, что пропустили. Мне удалось дотянуться до мяча, но отбить не получилось. Зато второй тайм мы сразу начали с гола.

Нельзя считать, что дело сделано. Быстрый гол может вернуть их в игру. Мы должны сыграть в свою игру. Надеюсь, что болельщики будут поддерживать нас так, как будто счет равный и нам нужно побеждать», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.