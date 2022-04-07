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«Нельзя считать, что дело сделано». Куртуа — о победе над «Челси»

Куртуа прокомментировал победу «Реала» над «Челси»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Лондоне.

«Хорошая победа. Здесь всегда непросто играть. Мы хорошо начали против «Челси», который всегда играет интенсивно. Создавали моменты, попали в перекладину, потом забили два мяча, затем упустили два момента. Жаль, что пропустили. Мне удалось дотянуться до мяча, но отбить не получилось. Зато второй тайм мы сразу начали с гола.

Нельзя считать, что дело сделано. Быстрый гол может вернуть их в игру. Мы должны сыграть в свою игру. Надеюсь, что болельщики будут поддерживать нас так, как будто счет равный и нам нужно побеждать», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:3
Реал
Голы
Бензема, 21 (0:1), Бензема, 24 (0:2), Хаверц, 40 (1:2), Бензема, 46 (1:3)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен (Ковачич, 46) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64) Канте (Зиеш, 46) Маунт Хаверц Пулишич (Лукаку, 64)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау (Начо, 64) Алаба Менди Кроос (Камавинга, 74) Модрич Каземиру Вальверде (Себальос, 86) Бензема (Бэйл, 86) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Рюдигер 19’  -  Эдер Милитау 14’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034653--chelsea-vs-real-madrid/
Тибо Куртуа
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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