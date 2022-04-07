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Луис Диас, Де Брейне, Ло Чельсо и Бензема претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Луис Диас («Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Джованни Ло Чельсо («Вильярреал») и Карим Бензема («Реал»).

На этой неделе в первых матчах 1/4 финала «Реал» переиграл «Челси» (3:1), «Вильярреал» выиграл у «Баварии» (1:0), «Бенфика» проиграла «Ливерпулю» (1:3), «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» (1:0).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе — 12 и 13 апреля.

Карим Бензема
Кевин де Брейне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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