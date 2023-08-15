«Мольде» победил «Клаксвик» в дополнительное время и вышел в финал отбора Лиги чемпионов

«Мольде» дома победил «Клаксвик» в дополнительное время ответного матча полуфинала квалификации Лиги чемпионов — 2:0. Хозяева забивали на 17-й и 110-й минутах.

В первом матче фарерский клуб выиграл у соперника со счетом 2:1.

Таким образом, по сумме двух встреч норвежская команда победила (3:2) и вышла в финал квалификации ЛЧ. Ее соперником станет победитель в паре «Галатасарай» — «Олимпия».

«Клаксвик» выступил в квалификации плей-офф Лиги Европы.

Ранее «Клаксвик» прошел в квалификации ЛЧ «Ференцварош» Станислава Черчесова, победив в двух матчах с общим счетом 3:0. После этих игр российский специалист покинул пост главного тренера венгерского клуба.