Антонио Кандрева: «Конте очень помог нам научиться правильно настраиваться на важные матчи»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» вспомнил о матче чемпионата мира-2006 между сборными Германии и Италии.

— Конечно, я помню матч ЧМ-2006 Германия — Италия на этом стадионе, — цитирует пресс-служба УЕФА Кандреву. — Мне было всего 18, я был на каникулах с друзьями, мы вместе смотрели матч и испытали уникальные эмоции.

Прогресс команды под руководством Конте? Он очень помог нам научиться правильно настраиваться на важные матчи — как дома, так и на выезде. Мы много работаем на тренировках. Нужно продолжать в том же духе. Важно внимательно слушать тренера, ведь он может привести нас к большим победам.

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