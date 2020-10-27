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«Антон Миранчук хочет лучше себя проявить и уехать в Европу». Баринов — об отъезде российских игроков

20:40
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который восстанавливается после разрыва крестообразной связки, заявил, что Антон Миранчук также хочет уехать в иностранный чемпионат.

«Стал ли Антон Миранчук стал играть лучше после отъезда брата в «Аталанту»? Очень на это похоже. Все игроки хотят себя как можно лучше себя показать, чтобы тебя заметили в Европе. Что касается меня, то я тоже об этом задумываюсь», — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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