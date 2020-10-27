Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который восстанавливается после разрыва крестообразной связки, заявил, что Антон Миранчук также хочет уехать в иностранный чемпионат.

«Стал ли Антон Миранчук стал играть лучше после отъезда брата в «Аталанту»? Очень на это похоже. Все игроки хотят себя как можно лучше себя показать, чтобы тебя заметили в Европе. Что касается меня, то я тоже об этом задумываюсь», — сказал Баринов в эфире телеканала «Матч ТВ».