Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Воспитанник «Барселоны» Ансу Фати отличился на 87-й минуте заключительного матча группового турнира против «Интера» в возрасте 17 лет и 40 дней, став самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов. Форвард каталонцев превзошел рекорд Питера Офори-Куайе, который установил его будучи на 155 дней старше. (Денис Аль-Юсифи)
Самые молодые авторы голов в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Возраст
|
10.12.2019
|
Ансу Фати
|
Барселона
|
Интер (г) — 1:2
|
17 лет 40 дней
|
01.10.1997
|
Питер Офори-Куайе
|
Олимпиакос П
|
Русенборг (г) — 1:5
|
17 лет 195 дней
|
07.12.2011
|
Матео Ковачич
|
Динамо З
|
Лион (д) — 1:7
|
17 лет 216 дней
|
07.12.2004
|
Сеск Фабрегас
|
Арсенал
|
Русенборг (д) — 5:1
|
17 лет 218 дней
|
01.04.2008
|
Боян Кркич
|
Барселона
|
Шальке (г) — 1:0
|
17 лет 218 дней
|
27.02.2002
|
Мартин Кляйн
|
Спарта Пр
|
Панатинаикос (г) — 1:2
|
17 лет 241 день
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