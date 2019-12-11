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Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

01:41
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Воспитанник «Барселоны» Ансу Фати отличился на 87-й минуте заключительного матча группового турнира против «Интера» в возрасте 17 лет и 40 дней, став самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов. Форвард каталонцев превзошел рекорд Питера Офори-Куайе, который установил его будучи на 155 дней старше. (Денис Аль-Юсифи)

Самые молодые авторы голов в Лиге чемпионов

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Возраст

10.12.2019

Ансу Фати

Барселона

Интер (г) — 1:2

17 лет 40 дней

01.10.1997

Питер Офори-Куайе

Олимпиакос П

Русенборг (г) — 1:5

17 лет 195 дней

07.12.2011

Матео Ковачич

Динамо З

Лион (д) — 1:7

17 лет 216 дней

07.12.2004

Сеск Фабрегас

Арсенал

Русенборг (д) — 5:1

17 лет 218 дней

01.04.2008

Боян Кркич

Барселона

Шальке (г) — 1:0

17 лет 218 дней

27.02.2002

Мартин Кляйн

Спарта Пр

Панатинаикос (г) — 1:2

17 лет 241 день

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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