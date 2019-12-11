Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Воспитанник «Барселоны» Ансу Фати отличился на 87-й минуте заключительного матча группового турнира против «Интера» в возрасте 17 лет и 40 дней, став самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов. Форвард каталонцев превзошел рекорд Питера Офори-Куайе, который установил его будучи на 155 дней старше. (Денис Аль-Юсифи)

Самые молодые авторы голов в Лиге чемпионов

Дата Игрок Клуб Соперник Возраст 10.12.2019 Ансу Фати Барселона Интер (г) — 1:2 17 лет 40 дней 01.10.1997 Питер Офори-Куайе Олимпиакос П Русенборг (г) — 1:5 17 лет 195 дней 07.12.2011 Матео Ковачич Динамо З Лион (д) — 1:7 17 лет 216 дней 07.12.2004 Сеск Фабрегас Арсенал Русенборг (д) — 5:1 17 лет 218 дней 01.04.2008 Боян Кркич Барселона Шальке (г) — 1:0 17 лет 218 дней 27.02.2002 Мартин Кляйн Спарта Пр Панатинаикос (г) — 1:2 17 лет 241 день

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