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Сегодня, 16:25

Анчелотти рассказал о важности матча «Реала» с «Наполи» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подчеркнул важность домашнего матча группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи».

«Завтрашняя игра очень важна. Она позволит нам закрыть вопрос на групповом этапе. Мы хотим выступить как можно лучше», — сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

«Реал» уже оформил место в плей-офф Лиги чемпионов, но пока не гарантировал себе лидерство в группе.

Матч «Реал» — «Наполи» состоится завтра, 29 ноября, на «Сантьяго Бернабеу».

Карло Анчелотти
ФК Наполи
ФК Реал
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