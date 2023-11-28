Анчелотти рассказал о важности матча «Реала» с «Наполи» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подчеркнул важность домашнего матча группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи».

«Завтрашняя игра очень важна. Она позволит нам закрыть вопрос на групповом этапе. Мы хотим выступить как можно лучше», — сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

«Реал» уже оформил место в плей-офф Лиги чемпионов, но пока не гарантировал себе лидерство в группе.

Матч «Реал» — «Наполи» состоится завтра, 29 ноября, на «Сантьяго Бернабеу».