Алонсо: «Спокойно воспринимаю критику. Главное — у меня есть доверие со стороны футболистов»

Главный тренер «Севильи» Диего Алонсо поделился ожиданиями от матча с ПСВ в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Нам предстоит встретиться с сильным соперником. В первом матче они сыграли здорово. Хоть наша игра тогда была не очень хорошей, мы защищались лучше, чем в другие дни. После этого мы стали сильнее и должны сделать шаг вперед», — приводит Marca слова Алонсо.

Также он ответил, как реагирует на критику в адрес команды.

«Я воспринимаю критику спокойно. Это наш хлеб насущный. Приходится терпеть. Главное — я чувствую доверие со стороны футболистов. То, что произойдет, зависит от нас. Если мы продолжим наседать, нас ждет награда», — добавил тренер.

Ответный матч между «Севильей» и ПСВ пройдет в среду, 29 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени. Первая игра завершилась результативной ничьей — 2:2.