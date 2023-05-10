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Сегодня, 01:02

Анчелотти: «Может быть, «Реал» даже заслужил сегодня победу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«У нас остались хорошие впечатления. Мы сражались, мы боролись. Может быть, мы даже заслужили здесь победу. Порой трудно добиться победы, даже если ты ее заслуживаешь. Но мы хорошо сыграли, я доволен. Мы были сосредоточены на контроле пространства между линиями, пытались не давать де Брейне и Гюндогану возможности пользоваться свободными зонами. Кроос и Модрич очень хорошо справлялись с этой задачей», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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Карло Анчелотти
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