Родри: «Все силы оставили в матче с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал ничью с «Реалом» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Очень тяжело, когда сюда приезжаешь. Считаю, парни были невероятны. Все силы там оставили. Против этой команды порой крайне тяжело играть, так как в ней — россыпь выдающихся качеств.

В первые 25-30 минут мы контролировали ход игры, а вот затем при первой же появившейся возможности нам забили невероятный гол. Тем не менее мы продолжали бороться, хотя это и было нелегко. Требуется максимальная концентрация внимания: стоит только потерять мяч, становится очень трудно вернуть его», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.

Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.