Анчелотти: «Для «Реала» Лига чемпионов всегда была и будет особенным турниром»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Есть вещи, которые мы можем улучшить по сравнению с первым матчем. У нас запредельная мотивация. Знаем, что будет трудно, но надеюсь, что нам это поможет сыграть на самом высоком уровне. Для «Реала» Лига чемпионов всегда была и будет особенным турниром. Все дело в истории. Одно из лучших качеств клуба — дань уважения легендам прошлых лет. В клубе всегда помнят о них.

Команда должна хорошо читать игру. Игрокам следует знать, что нас ждут отрезки, когда придется терпеть, но это нормально для такого матча. В то же время мы должны выжать максимум, когда будем владеть преимуществом», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоитя в среду, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась ничьей — 1:1.