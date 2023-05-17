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Сегодня, 04:54

Модрич: «Конечно, я думаю о шестом кубке Лиги чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лука Модрич.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Я с нетерпением жду стартового свистка. Хочу как следует насладиться этим моментом. Нам не терпится поскорее выйти на поле. Мне очень спокойно в команде Карло Анчелотти. Я чувствую себя уверенно. Надеюсь, мы сможем показать хорошую игру и пробиться в еще один финал.

Конечно, я думаю о шестом кубке Лиги чемпионов. Это добавляет мне мотивации. Но «Реал» сам по себе хорошая мотивация, не важно, в каком турнире ты играешь. Мы близки к историческому достижению», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоитя в среду, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась ничьей — 1:1.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037800--man-city-vs-real-madrid/
Лука Модрич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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