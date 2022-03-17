Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:05

Аллегри объяснил, почему «Ювентус» проиграл «Вильярреалу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после крупного поражения от «Вильярреала» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что такой результат стал для него обидным.

«У «Вильярреала» очень профессиональная команда. Она по максимуму воспользовалась своими шансами, мы же заработали глупый пенальти. Результат обиден, ведь моменты у нас были и в первом матче, и сегодня. Предъявить игрокам нечего, они должны продолжать работать, как делали это прежде», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

В первом матче была зафикcирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:3
Вильярреал
Голы
Морено, 78 (0:1), Пау Торрес, 85 (0:2), Груневелд, 90+2 (0:3)
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Данилу Ругани (Дибала, 79) Артур Рабьо Локателли (Бернардески, 83) Влахович Мората (Кин, 86) Куадрадо
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Эступиньян Орье Парехо (Педраса, 86) Капуэ Тригерос (Коклен, 65) Ло Сельсо (Морено, 74) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65)
Предупреждения
де Лигт 90’  - 
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033909--juventus-vs-villarreal/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мы сделали то, что должны были сделать». Тухель — о победе «Челси» над «Лиллем»

«Таков порой футбол». Куадрадо — о крупном поражении «Ювентуса» от «Вильярреала»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости