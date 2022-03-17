Аллегри объяснил, почему «Ювентус» проиграл «Вильярреалу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после крупного поражения от «Вильярреала» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что такой результат стал для него обидным.

«У «Вильярреала» очень профессиональная команда. Она по максимуму воспользовалась своими шансами, мы же заработали глупый пенальти. Результат обиден, ведь моменты у нас были и в первом матче, и сегодня. Предъявить игрокам нечего, они должны продолжать работать, как делали это прежде», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

В первом матче была зафикcирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.