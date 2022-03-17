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«Таков порой футбол». Куадрадо — о крупном поражении «Ювентуса» от «Вильярреала»

Куадрадо прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Вильярреала»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Игрок «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал поражение от «Вильярреала» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Таков порой футбол. Первый тайм у нас был хорош, но мы не смогли воспользоваться своими моментами и забить. Во втором тайме мы старались увеличивать темп передвижения мяча, однако соперники хорошо перекрывали все свободные зоны, а затем успешно приступили к контратакам.

Очень жаль, конечно, но мы же знаем, что в таких матчах решающими могут стать отдельные мельчайшие эпизоды", — цитирует пресс-служба УЕФА Куадрадо.

В первом матче была зафикcирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:3
Вильярреал
Голы
Морено, 78 (0:1), Пау Торрес, 85 (0:2), Груневелд, 90+2 (0:3)
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Данилу Ругани (Дибала, 79) Артур Рабьо Локателли (Бернардески, 83) Влахович Мората (Кин, 86) Куадрадо
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Эступиньян Орье Парехо (Педраса, 86) Капуэ Тригерос (Коклен, 65) Ло Сельсо (Морено, 74) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65)
Предупреждения
де Лигт 90’  - 
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033909--juventus-vs-villarreal/
Хуан Куадрадо
Футбол
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