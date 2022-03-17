«Таков порой футбол». Куадрадо — о крупном поражении «Ювентуса» от «Вильярреала»
Куадрадо прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Вильярреала»
Игрок «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал поражение от «Вильярреала» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Таков порой футбол. Первый тайм у нас был хорош, но мы не смогли воспользоваться своими моментами и забить. Во втором тайме мы старались увеличивать темп передвижения мяча, однако соперники хорошо перекрывали все свободные зоны, а затем успешно приступили к контратакам.
Очень жаль, конечно, но мы же знаем, что в таких матчах решающими могут стать отдельные мельчайшие эпизоды", — цитирует пресс-служба УЕФА Куадрадо.
В первом матче была зафикcирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.
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