Алексей Миранчук вернулся в общую группу «Локомотива» перед игрой с «Атлетико»

«Локомотив» в своем официальном Twitter поделился видео с тренировки команды перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико». В ней в числе прочих принял участие Алексей Миранчук.

Миранчук травмировался в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» 31 августа (1:2). У хавбека было выявлено повреждение задней поверхности, из-за чего он пропустил все последующие матчи команды.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в 22.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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