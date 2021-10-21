Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук развил самую высокую скорость в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В одном из эпизодов матча 3-го тура группового этапа с «Манчестер Юнайтед» (2:3) Миранчук разогнался до 38,6 км/ч.

Такую же скорость развил хавбек «Шахтера» Маркос Антонио.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Реала» Винисиус Жуниор (38,5 км/ч). На третьей позиции расположился защитник «Атлетико» Марио Эрмосо (38,3 км/ч).