Алексей Миранчук развил самую высокую скорость в нынешнем сезоне Лиги чемпионов
17:45
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук развил самую высокую скорость в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
В одном из эпизодов матча 3-го тура группового этапа с «Манчестер Юнайтед» (2:3) Миранчук разогнался до 38,6 км/ч.
Такую же скорость развил хавбек «Шахтера» Маркос Антонио.
Второе место в рейтинге занял нападающий «Реала» Винисиус Жуниор (38,5 км/ч). На третьей позиции расположился защитник «Атлетико» Марио Эрмосо (38,3 км/ч).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/statistics/players/?sortBy=top_speed
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