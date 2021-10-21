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Блинд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Защитник «Аякса» Блинд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
17:30
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Защитник «Аякса» Дэйли Блинд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

На этой неделе «Аякс» разгромил «Боруссию» (4:0). В этом матче Блинд забил один гол и отдал результативную передачу. «Аякс» с 9 очками занимает первое место в группе С.

На звание лучшего игрока недели также претендовали Ноа Окафор («Зальцбург»), Алиссон («Ливерпуль») и Себастьян Коатес («Спортинг»).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/player-of-the-week/#/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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