Алексей Миранчук: «К сожалению, хорошая игра не приносит очков»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов подвел итоги встречи. Российский хавбек отметился голом на 12-й минуте матча.

— К сожалению, хорошая игра не приносит очков, — сказал Миранчук. — Это растраивает.

— Что можете сказать по игре?

— Игра была отличная. Забили три гола, в целом, думаю, всем болельщикам, которые переживали, понравилась игра, поэтому есть какой-то плюс а этой игры, но повторюсь, расстраивает. Мы играли для того, чтобы зарабатывать очки.

— Что происходило в последние 15 минут? Какие требования были у Семина?

— В течение матча он не мог ничего подсказать. Но все-таки большую часть игры мы оборонялись. Это всегда тяжело. Согласен, в конце мы подсели. Сложно было вспомнить тот момент, когда надо было забивать, мы не успели на какие-то доли секунды... (Анастасия Рацкевич, Сергей Баюшкин)

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