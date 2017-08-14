Алан Дзагоев: "Против "Янг Бойз" помогут терпение и опыт"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Янг Бойз" на своем официальном сайте отметил, что у швейцарцев молодая и дерзкая команда. Он рассказал, что поможет его команде в предстоящей игре.
- Все прекрасно все понимают – остался еще один раунд для того, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов, - сказал Дзагоев. - "Янг Бойз" – команда молодая и дерзкая, первый матч на выезде очень важный. Но у нас достаточно опытная команда. Терпение и опыт, я думаю, нам помогут.
Первая встреча состоится во вторник, 15 августа, в Берне, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры "Янг Бойз" - ЦСКА.
Дополнительная информация
https://alan-dzagoev.com/2017/08/13/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B0/#more-470
Непорочный как ТИ
Ничо вам не поможет, бабайка сказал - КАРМА! Ждите ответочки
07:22
Rastan
Дзагоев в последих играх набирает, очень заметно прежнюю форму.В каждой игре имеет сам и создаёт голевые партнёрам голевые моменты. К сожалению, чрезмерно перехваливаемые Головин и Витиньо,несмотря на то, что очень активны в каждом матче, часто( особенно Витиньо) и безосновательно берут игру на себя, не замечая партнёров, не предлагая самих себя для эффективного продолжения атак, которые, по их вине, часто захлёбываются, не успев начаться. Можно бывает понять искреннюю досаду Алана Дзагоева, эмоционально реагирующего на подобные действия партнёров( невольно вспоминается, как понимали друг-друга Дзагоев, с Вагнером Думбьёй, Мусой(хотя и не сразу)... Но ребята( Головин и Витиньо) несомненно талантливые и в этом как раз, есть большой резерв для усиления игры ЦСКА в атаке, в чём, лично я, несмотря на критику,уверен,тем более, что у обоих есть и хорошее понимание игры. Удачи ЦСКА в игре с молодыми бойзами!
19:46 14 августа
kauperwood37
ахах, дзагоев про терпение говорит...седативное средство ему дайте...
18:06 14 августа
ALEXEY959595
Для ЦСКА с таким составом и скамейкой лучше играть в ЛЕ, чем в ЛЧ. Там больше шансов принести очки в копилку России
15:04 14 августа
zvovs
Вам помогает что некоторые клубы, как предыдущий ваш соперник в ЛЧ, играют на уровне ФНЛ. А если этого не происходит, то судьи спасают. Но всё это происходит до выхода в группу, дальше нет помощи и нет выхода....
12:13 14 августа
sidors
Дзагоеву- выдержки, а швейцаров нужно проходить, вы же не "великие", которые проигрывают даже швейцарским пастухам.
11:42 14 августа
Красно Белый Питер
Поможет только Чудо!!!
11:10 14 августа