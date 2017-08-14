Алан Дзагоев: "Против "Янг Бойз" помогут терпение и опыт"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Янг Бойз" на своем официальном сайте отметил, что у швейцарцев молодая и дерзкая команда. Он рассказал, что поможет его команде в предстоящей игре.

- Все прекрасно все понимают – остался еще один раунд для того, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов, - сказал Дзагоев. - "Янг Бойз" – команда молодая и дерзкая, первый матч на выезде очень важный. Но у нас достаточно опытная команда. Терпение и опыт, я думаю, нам помогут.

Первая встреча состоится во вторник, 15 августа, в Берне, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры "Янг Бойз" - ЦСКА.