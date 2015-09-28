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28 сентября 2015, 14:54

Константин Лепехин: "Против "Гента" "Зениту" будет не легче, чем против "Спартака"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин выразил мнение, что матч 10-го тура премьер-лиги против "Спартака" (2:2) поможет питерцам подготовиться к игре Лиги чемпионов с "Гентом". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 29 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени.

- На мой взгляд, "Зенит" не всегда выкладывается на все 100 процентов от начала до конца матча, - цитирует официальный сайт "Зенита" Лепехина. - Когда команда чувствует, что упускает победу или вовсе может проиграть, то у сине-бело-голубых всегда есть резерв, они всегда могут прибавить. Когда "Зенит" начинает уступать, то уже не первый матч команда прибавляет, хотя бывают и обратные ситуации, когда времени или везения не хватает, чтобы спасти игру. В поединке со "Спартаком" наша команда дважды уступала по ходу встречи, но после голов соперника перехватывала инициативу, контролировала игру и забивала.

То, что матч против "Спартака" получился крайне напряженным, в определенной степени пойдет на руку "Зениту". После таких игр команда находит игровой тонус. Матч Лиги чемпионов против "Гента" не будет легче, но и сложнее вряд ли будет. У "Зенита" же после игры подобного накала будет определенная эмоциональная готовность к поединку уровня Лиги чемпионов. Конечно, беспокоит травма Халка. Если бразилец не сможет выйти на поле, то для "Зенита" это окажется существенной потерей.

Источник: http://fc-zenit.ru/news/72928.html
ФК Гент
ФК Зенит
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