Матч "Зенит" - Атлетико" увидят на Бермудских островах

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Зенит" – "Атлетико" покажут в 110 странах мира, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Помимо России и Украины встречу смогут увидеть в Аргентине, Чили, Швеции, Новой Зеландии, Австралии, на Бермудских островах и в других странах. Встреча состоится во вторник, 26 ноября, и начнется в 21.00. После четырех туров подопечные Лучано Спаллетти набрали 5 очков и занимают второе место. Испанский клуб с 12 очками лидирует в группе.