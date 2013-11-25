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25 ноября 2013, 16:11

Матч "Зенит" - Атлетико" увидят на Бермудских островах

Сергей АСТАХОВ
Корреспондент
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Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Зенит" – "Атлетико" покажут в 110 странах мира, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Помимо России и Украины встречу смогут увидеть в Аргентине, Чили, Швеции, Новой Зеландии, Австралии, на Бермудских островах и в других странах. Встреча состоится во вторник, 26 ноября, и начнется в 21.00. После четырех туров подопечные Лучано Спаллетти набрали 5 очков и занимают второе место. Испанский клуб с 12 очками лидирует в группе.

Источник: fc-zenit.ru
ВК Зенит (Казань)
ФК Атлетико
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