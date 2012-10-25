"Порту" переиграл киевское "Динамо"

"Порту" в домашнем матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов взял верх над киевским "Динамо" - 3:1. "Драконы" в этом розыгрыше пока обходятся без потерь - 9 очков и первое место в группе. В другой встрече дня в этом квартете "ПСЖ" нанес загребскому "Динамо" третье в турнире сухое поражение со счетом 2:0.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа A

"Порту" (Португалия) - "Динамо" К (Украина) - 3:2 (2:1)

Голы: Варела, 15 (1:0). Гусев, 21 (1:1). Джексон Мартинес, 36 (2:1). Идейе, 72 (2:2). Джексон Мартинес, 78 (3:2).

"Порту": Элтон, Мангаля, Отаменди, Майкон, Данилу, Лучо Гонсалес, Жоау Моутинью (Дефур, 75), Фернанду, Варела (Атсу, 64), Джексон Мартинес, Родригес (Мигел Лопеш, 90).

"Динамо" К : Шовковский, Тайво, Михалик, Бетау, Хачериди, Гусев, Вукоевич (Краньчар, 84), Мигел Велозу, Гармаш, Ярмоленко, Идейе.

Предупреждения: Гармаш, 81. Бетау, 90+3. Мигел Велозу, 90+4. Майкон, 90+4.

Судья: Краловец (Чехия).

"Динамо" Зг (Хорватия) - "ПСЖ" (Франция) - 0:2 (0:2)

Голы: Ибрагимович, 33 (0:1). Менез, 43 (0:2).

"Динамо" Зг: Келава, Шимунич, Ибаньес (Калельо, 46), Вида, Врсалько, Пулич, Саммир, Ковачич (Халилович, 90), Пиварич, Брожович, Чоп (Рукавина, 70).

"ПСЖ": Сиригу, Алекс (Камара, 46), Тиагу Силва, Жалле, Максвелл, Бодмер (Сиссоко, 60), Менез (Оаро, 77), Матюиди, Пасторе, Верратти, Ибрагимович.

Предупреждения: Верратти, 10. Матюиди, 69.

Судья: Фират Айдынус (Турция).