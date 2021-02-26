«Фламенго» проиграл, но стал чемпионом. «Интер» ждет титула 41 год

Главные события заключительного, 38-го тура чемпионата Бразилии.

Два кубка и сто медалей

За тур до финиша определились все четыре неудачника первенства. В серию В отправляются «Ботафого», «Гояс», «Коритиба» и «Васку да Гама». Таким образом, в последний игровой день оставалось узнать имя чемпиона и четвертую команду, которая получила прямую путевку в групповой турнир Кубка Либертадорес.

Чемпионский вопрос заставил чиновников Бразильской конфедерации футбола разделить функции. Президент организации Рожериу Кабоклу отправился в Сан-Паулу, а генеральный секретарь Валтер Фелдман — в Порту-Алегри. Никаких симпатий тут не было, так как по регламенту первое лицо федерации присутствует на игре команды, имеющей большее количество очков. И, кстати, несколько недель назад идентичная ситуация сложилась в серии В, где за титул спорили «Шапекоэнсе» и «Америка».

Pela primeira vez na hist?ria do Brasileir?o Assa?, dois trof?us v?o viajar o Brasil na ?ltima rodada! Um estar? no Beira-Rio, onde o Internacional encara o Corinthians. Outro no Morumbi para S?o Paulo x Flamengo.



No est?dio que receber o campe?o, a ? ser? erguida! pic.twitter.com/yd0NZszSCD — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 24, 2021

В случае с высшим дивизионом на обеих аренах были подготовлены сцены для награждения, два идентичных кубка и по 50 комплектов медалей. Призы изготовили в Чили, и второй из них был доставлен в Бразилию уже в начале года. Чиновники словно предугадали сценарий первенства с развязкой в заключительном туре. А те награды, что оказались невостребованными, федерация планирует использовать в рекламных и выставочных мероприятиях.

Счастлив Сени, счастлив «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» — «Фламенго» — 2:1 (Лусиану, 45. Паблу Фелипе, 58 — Бруну Энрике, 51)

Два титулованных соперника — словно два полюса. «Сан-Паулу» хромал на старте, потом выдал невероятную победную серию и оторвался от преследователей на семь очков. Титул был в кармане, и, как горько шутили фанаты трехцветных, их команда стала чемпионом-2020, а в новом году случился необъяснимый кризис. Руководство до последнего верило в Фернанду Диниза, но все же уволило тренера. Под началом временного наставника Маркоса Визолли команда сначала выправила ситуацию, а потом загнала себя в угол поражением от аутсайдера «Ботафого», так что знаменитый в прошлом аргентинский футболист Эрнан Креспо получил в наследство только место в групповом турнире Кубка Либертадорес.

Символично, что на главный матч года «Фламенго» привез Рожериу Сени — самого результативного вратаря в истории футбола, вся карьера которого прошла в «Сан-Паулу». На «Морумби» оказавшийся талантливым тренером специалист пережил немало ярких мгновений, а теперь в родном доме получил сказочный подарок и стал чемпионом, несмотря на поражение. Когда футболисты прямо во время пресс-конференции окатили тренера ледяной водой, он выглядел самым счастливым человеком на свете.

— Несмотря на сегодняшнее поражение, которое меня смущает, я счастлив и хочу максимально использовать этот момент, — признался Сени. — За четыре года карьеры достичь «Фламенго» и стать чемпионом — это нечто фантастическое. У меня нет предложений, абсолютно ничего. И этот вопрос действительно нужно задать людям, которые руководят клубом. Я стараюсь изо всех сил для «Фламенго», я много работаю для этого.

Pra fechar de conte?do do bicampe?o @Flamengo por agora, o momento exato daquela alegria ?nica de conquistar o #CampeonatoDoBrasileiro ??! #BRFLA



? Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/Z21uIE1nlU — Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) February 26, 2021

Парадокс, но у тренера-чемпиона действительно нет нового контракта. Однако это можно понять, потому что во «Фламенго» привыкли быть максималистами, а Сени находился в подвешенном состоянии после вылетов из Кубка Либертадорес и национального кубка. Тогда чемпионство казалось недостижимым, случались осечки, и руководство едва не пошло на крайние меры. По слухам, спасти Сени мог только титул, так что развязка ожидается в ближайшее время. Но в любом случае главный тренер «Фла» выполнил обещание уйти, только повесив свой чемпионский портрет на стену. А сейчас время эмоций, которые выразил лучший снайпер чемпионов Габриэл Барбоза: «Вы можете праздновать еще один титул. Бразилия снова красно-черная!»

Брага уходит

«Интернасионал» — «Коринтианс» — 0:0

Кажется, в этот вечер стадион «Бейра-Рио» стал островом невезения бразильского футбола, и понять, как красные не стали чемпионами, сложно. Им нужно было выиграть с любым счетом, так как в параллельном матче при таком раскладе «Фламенго» не устроила бы даже ничья. Однако финишировавший в середине таблицы «Коринтианс» в заключительных турах превратился в собаку на сене. Сначала не имевшая серьезной мотивации команда отправила в серию В «Васку да Гама», а теперь отменила праздник в Порту-Алегри.

На послематчевой пресс-конференции 68-летний Абел Брага объявил о своей отставке. «Не знаю, можно ли по телевизору увидеть цвет глаз. После матча в раздевалке были только слезы. Боль не только в том, что мы не берем того, о чем мечтает каждый красный и чего все ждали 41 год, — признался тренер и добавил, что гордится своей работой. — Считаю, что благодаря своей справедливости и верности клубу я добился того, о чем даже не мог мечтать. Это произошло в клубе, которым я дорожу, уважаю и люблю. Я ношу чудесную эмблему и провел 340 игр. Тренер, который больше всех руководил клубом. Я знаю, что присоединился к истории клуба».

Abel Braga fez hoje seu ?ltimo jogo como t?cnico do Internacional.



Obrigado Abel?o. ?? pic.twitter.com/T5PGNUVPOV — Internacional TimeLine (@InterTimeLine) February 26, 2021

Уже по традиции представители «Интернасионала» много говорили о работе судей. Брага, в частности, вспомнил решения в пользу «Фламенго» в других играх, а в последнем матче чемпионата случилось два важных момента. И если отмена гола Юри Алберту из-за офсайда не вызвала вопросов, то возможный пенальти будут вспоминать еще долго. Арбитр указал на 11-метровую отметку после попадания мяча в руку Рамиру, однако после консультации с ВАР отменил первоначальное решение.

Wilton Sampaio, Ramiro... y la pol?mica de la noche en el Beira R?o. El penal que anul? el VAR. pic.twitter.com/uKLJXhtypu — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2021

«Интер» не может стать чемпионом уже 41 год, но это не антирекорд для клубов, когда-либо выигрывавших титул. У «Атлетику Минейру», который также лидировал в этом чемпионате, потратив немыслимые для Бразилии деньги на трансферы, режим ожидания растянулся на 49 лет. И там тоже будет новый тренер, так как Хорхе Сампаоди уезжает в «Марсель».

Остальные результаты

«Сеара» — «Ботафого» — 2:1 (Педру Наресси, 17. Саулу Минейру, 90+4 — Матеус Баби, 57, с пенальти).

«Атлетику Минейру» — «Палмейрас» — 2:0 (Жаир, 79. Эдуарду Саша, 89).

«Баия» — «Сантос» — 2:0 (Росси, 15. Алессон, 90+1)

«Брагантину» — «Гремиу» — 1:0 (Клаудинью, 53)

«Атлетику Паранаэнсе» — «Спорт Ресифе» — 2:0 (Никау, 8. Леу Читтадини, 86)

«Атлетику Гояниэнси» — «Коритиба» — 3:1 (Жилван, 3. Веллингтон Рату, 34. Гильерме Биру, 45+2, в свои ворота — Рикарду Оливейра, 63)

«Васку да Гама» — «Гояс» — 3:2 (Кано, 15. Рикарду Граса, 50, 90+2 — Фернандау, 25, 45+7)

«Флуминенсе» — «Форталеза» — 2:0 (Фред, 21. Матеус Ферраз, 61)