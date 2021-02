«Фламенго» в шаге от титула, болельщик пожертвовал миллион, Сампаоли атаковал арбитра

Gabriel nos ?ltimos 6 jogos:



??? vs Gr?mio

?? vs Sport

?? vs Vasco

?? vs RB Bragantino

?? vs Corinthians

?? vs Internacional



• Marcou e participou de gols em 100% dos jogos.



• Precisou de 60 mins para participar de um gol. pic.twitter.com/JPjqbfK1LT