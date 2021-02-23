«Фламенго» в шаге от титула, болельщик пожертвовал миллион, Сампаоли атаковал арбитра

Главные события 37-го тура чемпионата Бразилии.

Неудержимый Габигол

«Фламенго» — «Интернасионал» — 2:1 (Де Арраскаэта, 29. Габриэл Барбоза, 63 — Эденилсон, 12, с пенальти)

Артподготовка к судьбоносному сражению за титул велась с начала недели. В «Интере» говорили о возможных проблемах с судейством. Из «Фламенго» отвечали едкой фразой о том, что «президент красных просто не привык выходить в финал». На кону стояло многое, и лишившиеся из-за дисквалификации лидера обороны Куэсты гости обсуждали возможность поднять ставки и выплатить «Фламенго» миллион бразильских реалов. Данная сумма была прописана в арендном соглашении в качестве компенсации на тот случай, если против красно-черных сыграет принадлежащий им Родиней. И пока боссы красных тянули с решением, на помощь пришел Элусмар Магги Схеффер. Бизнесмен, работающий в сельском хозяйстве, является болельщиком «Интера», и он пожертвовал любимой команде искомый миллион.

Por essa imagem podemos ver como o atleta Felipe Lu?s agride o atleta Rodinei, como o Flamengo ? beneficiado hein gente, assalto n... pic.twitter.com/ObvgucouTB — F?bio Henrique??? (pagando promessa denovo) (@fabioh_crf) February 21, 2021

И начиналось все для гостей отлично. С быстрого гола Эденилсона, что идеально вписывается в прагматичный стиль Абела Браги. Только потом выяснилось, что миллион был выброшен на ветер, хотя все было бы иначе, если бы Родиней использовал свой шанс у чужих ворот и не попал в штангу. Но, во-первых, он ожидаемо не справлялся с Бруну Энрике, который выдал голевой пас сравнявшему счет и забившему 100-й гол в карьере Де Арраскаэте. И во-вторых, невезучий футболист был удален с поля после вмешательства ВАР, когда тянулся к мячу и наступил шипами на голеностоп Филипе Луису.

100 vezes Arrascaeta! O uruguaio alcan?ou a marca com o gol diante do Internacional. pic.twitter.com/oEApemyl6m — oGol (@ogolcombr) February 22, 2021

Правда, когда «Интер» вернулся в Порту-Алегри, встречавшие команду фанаты поддержали Родинея и слали проклятия в адрес судей, а в клубе уверяли, что фол защитника тянул лишь на желтую карточку. Президент красных даже остался в Рио и затребовал аудиозапись переговоров арбитров с комнатой ВАР. Наконец, болельщик-меценат не успокоился, и теперь Схеффер обещает выделить премию сопернику «Фламенго» в заключительном туре. Чемпионы на эту идею уже отреагировали обещанием подать жалобы в полицию и прокуратуру.

Gabriel nos ?ltimos 6 jogos:



??? vs Gr?mio

?? vs Sport

?? vs Vasco

?? vs RB Bragantino

?? vs Corinthians

?? vs Internacional



• Marcou e participou de gols em 100% dos jogos.



• Precisou de 60 mins para participar de um gol. pic.twitter.com/JPjqbfK1LT — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 21, 2021

Что касается игры, то соперничать с «Фла» в меньшинстве — самоубийство. И, так как в центре обороны не было Куэсты, чье удаление в прошлом туре также вызвало недовольство штаба «Интера», порвалось там, где тонко. Естественно, свой шанс нашел Габриэл Барбоза, который на финише стал лидером не только на поле, но и в раздевалке. Бомбардир отличился в шестом туре подряд, а красные — его постоянный клиент. В 11 матчах с ними Габиголу для взятия ворот в среднем требуется 110 минут (семь мячей и одна передача).

Впрочем, опрометчиво утверждать, что теперь впервые с декабря 2019 года вернувшийся на первую сточку «Фламенго» сохранит титул. Все-таки Рожериу Сени ждет визит в гости к родному для себя «Сан-Паулу», тогда как «Интер» примет лишенный мотивации «Коринтианс». Тот, правда, умеет портить жизнь другим и в этом туре отправил в серию В «Васку да Гама».

Flamengo no @Brasileirao:



1° em gols (67)

1° em grandes chances de gol (126)

1° em finaliza??es no gol (211)

1° em passes no ter?o final (4.997)

1° em efici?ncia no drible (67%) e no passe (86%)

1° em desarmes (602)

1° em Nota SofaScore (6.94)



O campeonato tem um novo l?der. pic.twitter.com/UepqTmCIz2 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 21, 2021

— Я думаю, это важно, когда ты работаешь в большом клубе и у тебя есть шанс стать чемпионом, — признался после матча Сени. — Сегодня все очень рады победе. Радостно, но мы не в эйфории, потому что это еще не конец. Но это очень важно. Я хочу оставить свое фото в истории.

В свою очередь Брага верит в лучшее, заявив: «Надо верить. «Фламенго» сыграет против «Сан-Паулу». Это не конец. Сегодня мог быть только один чемпион — мы». Здесь важно понимать, что у «Интера» лучше разность забитых и пропущенных мячей, и в случае его победы и ничьей «Фла» в параллельном матче красные станут чемпионом при равенстве очков.

Прощальное шоу Сампаоли?

«Спорт Ресифе» — «Атлетику Минейру» — 2:3 (Далберту, 33. Тиагу Невес, 87, с пенальти — Жаир, 7. Рафаэл Тиэре, 50, в свои ворота. Маррони, 90+8).

Осознавая неизбежность расставания с Хорхе Сампаоли, который должен подписать двухлетний контракт с «Марселем», в Бразилии подсчитали стоимость проекта по привлечению аргентинского специалиста. Это 320 миллионов реалов, потраченных на тренерский штаб и невероятно щедрую по нынешним временам трансферную кампанию «Атлетику». Интересно, подсчитаны ли там контракты подписанных уже на будущий сезон Халка, защитника Додо из «Сампдории» и ведущего хавбека «Ривер Плейт» Начо Фернандеса?

Учитывая нестабильность остальных команд, и прежде всего пережившего две смены тренеров «Фламенго», у «петушков» был реальный шанс получить титул уже в этом сезоне. Команда лидировала, но потом стала регулярно спотыкаться, а Сампаоли словно мантру повторял тезис о «молодом коллективе». При этом состав продолжили укреплять, уже по ходу сезона подписав группу новичков во главе с форвардом сборной Чили Варгасом, который побеждал под началом тренера в Кубке Америки.

Sampaoli pelo @Atletico:



?? 43 jogos

? 24 vit?rias

?? 8 empates

? 11 derrotas

? 62.0% apv

?? 75 gols pr?

? 48 gols sofridos

? 2.4 grandes chances / j

? 1.8 grandes chances cedidas / j

? 12.5 chutes / j

?? 7.3 chutes sofridos / j

? 1 t?tulo



Gostou do trabalho dele? pic.twitter.com/8Q7V5Kmpu6 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 21, 2021

Однако лидерство было потеряно, и «Атлетику» ограничился задачей-минимум, забронировав место в групповом турнире Кубка Либертадорес. Надо сказать, «петушки» сделали это в безумном стиле своего тренера. Дважды упустили преимущество и вырвали победу на восьмой добавленной минуте, когда отличился Маррони — один из тех, кто перед стартом чемпионата попал в рекрутский набор Сампаоли.

? INCROYABLE : Pour l'avant dernier match de la saison au Br?sil, Sampaoli s'est fait expulser pour ?tre entr? sur la pelouse et protester une d?cision de l'arbitre ??



Il a ensuite suivi le match des tribunes accroch? au grillage ?



?a promet quand il sera ? Marseille ?? pic.twitter.com/6578rZ8CXG — PiedsCarr?s (@PiedsCarres) February 21, 2021

Хорхе в этот момент уже не было на скамейке, так как арбитр удалил его за оскорбления в свой адрес. Если верить официальному протоколу, после назначения пенальти аргентинский специалист назвал рефери «вором и ублюдком», выбежав на поле перед ударом Невеса с «точки». При этом Сампаоли отказывался уходить в раздевалку и висел на решетке, словно фанаты у него на родине. Когда же случился решающий гол, красную карточку предъявили еще и второму тренеру «Атлетику» Пабло Фернандесу. Теперь в случае длительной дисквалификации отбывать ее тренерам придется уже во Франции.

Аутсайдер хлопнул дверью

«Ботафого» — «Сан-Паулу» — 1:0 (Матеус Баби, 58)

Исполняющий обязанности главного тренера «Сан-Паулу» Маркос Визолли говорил о вере в чемпионское чудо, однако мечта умерла еще в пятницу — в отложенном матче с «Палмейрасом». Казалось, у зелено-белых после провала на клубном чемпионате мира в качестве мотивации остался только финал Кубка Бразилии, но команда Абела Феррейры преподнесла сопернику неприятный сюрприз и спасла игру на третьей добавленной минуте (1:1).

«Сложно объяснить болельщикам произошедшее, — признался забивший очередной гол снайпер недавнего лидера Лусиану. — Неприемлемо еще недавно иметь семь очков преимущества и лишиться шансов на титул. Остается извиниться и получить прямое место в Кубке Либертадорес».

Задачу трехцветным облегчил «Сантос», который в концовке оставил «Флуминенсе» без победы (1:1) и прорвался в отборочный раунд Кубка Либертадорес. После этого «Сан-Паулу» нужно было просто обыграть «Ботафого», который давно смирился с вылетом в серию В и не знает побед с 20 декабря прошлого года. Однако последняя команда чемпионата решила хлопнуть дверью, тогда как фаворита подвели лидеры. Защитник Рейналду получил красную карточку уже на 29-й минуте, а Лусиану не забил пенальти в концовке.

Может, не хватило характера пропускавшего матч из-за дисквалификации Дани Алвеса? Как бы там ни было, фиаско «Сан-Паулу» сохраняет интригу в чемпионате. Теперь на игру с «Фламенго» трехцветные выйдут с максимальным настроем, и это делает заключительный тур еще более увлекательным.

Остальные результаты

«Палмейрас» — «Атлетику Гояниэнси» — 1:1 (Винья, 22 — Матеус Варгас, 43). Обзор матча можно прочитать — здесь

«Коритиба» — «Сеара» — 0:2 (Фелипе Визеу, 51. Саулу Минейру, 74).

«Форталеза» — «Баия» — 0:4 (Родригинью, 7, 62. 66. Росси, 81, с пенальти)

«Коринтианс» — «Васку да Гама» — 0:0

«Сантос» — «Флуминенсе» — 1:1 (Жеан Мота, 87 — Лукка, 16)

«Гремиу» — «Атлетику Паранаэнсе» — 1:0 (Тасиану, 77, в свои ворота)

«Гояс» — «Брагантину» — 0:0