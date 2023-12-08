Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар обратился к болельщикам «Сантоса» после вылета команды во второй дивизион чемпионата Бразилии.

«Праздник вернется и на нашу улицу, мы снова будем улыбаться», — написал Неймар в соцсети.

7 декабря «Сантос» проиграл «Форталезе» (1:2) в заключительном 38-м туре сезона-2023. Команда завершила чемпионат на 17-й строчке в турнирной таблице.

Клуб впервые покинул высший дивизион.