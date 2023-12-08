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Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии

Виктория Кравченко
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Неймар.
Фото Getty Images

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар обратился к болельщикам «Сантоса» после вылета команды во второй дивизион чемпионата Бразилии.

«Праздник вернется и на нашу улицу, мы снова будем улыбаться», — написал Неймар в соцсети.

7 декабря «Сантос» проиграл «Форталезе» (1:2) в заключительном 38-м туре сезона-2023. Команда завершила чемпионат на 17-й строчке в турнирной таблице.

Клуб впервые покинул высший дивизион.

Неймар выступал в «Сантосе» с 2009 по 2013 год.
Неймар Сантос
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