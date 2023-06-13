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Сегодня, 10:35

Появилось видео, как Малком забил гол через себя с паса Винисиуса на тренировке сборной Бразилии

Виталий Косик
Корреспондент
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Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Малком забил красивый гол на тренировке сборной Бразилии.

Футболисты отрабатывали быструю атаку, где Малком получил навесную передачу от форварда «Реала» Винисиуса. Нападающий питерской команды принял мяч на грудь, после чего отправил мяч в сетку ударом через себя.

26-летний Малком вызван в основную сборную Бразилии впервые с 2018 года. Ранее Малком выступал за сборную Бразилии на Олимпиаде-2021, где пентакампеоны выиграли золотые медали.

В состав сборной Бразилии на матчи с Гвинеей (17 июня) и Сенегалом (20 июня) вызван еще один игрок «Зенита» — защитник Роберт Ренан.

Винисиус Жуниор
Малком Филипе (Малком)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
ФК Реал
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