«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с понедельника на вторник, 23 февраля, в матче 37-го тура бразильской серии A встречаются «Палмейрас» — «Атлетико Гояниенсе». Начало игры —00:00 (время московское). Студия.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.