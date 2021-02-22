«Палмейрас» — «Атлетико Гояниенсе»: видеотрансляция матча — 23 февраля в 00:00
22 февраля 2021, 22:00
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.
В ночь с понедельника на вторник, 23 февраля, в матче 37-го тура бразильской серии A встречаются «Палмейрас» — «Атлетико Гояниенсе». Начало игры —00:00 (время московское). Студия.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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