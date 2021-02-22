Фанат заплатил, чтобы защитник «Интернасьонала» сыграл с «Фламенго», а он привез гол и удалился

Курьезный случай произошел в матче чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Интернасьоналом». В матче не мог принять участие основной защитник «Интернасьонала» Родиней, поскольку он был арендован у «Фламенго». Выйти на поле он мог только в случае выплаты неустойки в размере 153 тысяч евро.

Некий фанат «Интернасьонала» лично заплатил данную сумму, и Родиней смог принять участие в игре.

В результате он стал главным антигероем встречи: в первом тайме привез гол в свои ворота, а в самом начале второго получил красную карточку.

В результате «Интернасьонал» проиграл 1:2. Из-за поражения команда упустила лидерство в таблице чемпионата Бразилии, пропустив вперед как раз «Фламенго». Если бы игра завершилась хотя бы вничью, то «Интернасьоналу» в последнем туре достаточно было бы сыграть не хуже «Фламенго». Сейчас же он может стать чемпионом только в случае поражения красно-черных и своей победы. Таким образом, из-за поражения в очной встрече и провальной игры арендованного защитника «Интернасьонал» де-факто лишился чемпионства, которого у него не было более 40 лет.