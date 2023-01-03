Президент ФИФА Инфантино ответил на критику после селфи рядом с гробом Пеле

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику после селфи рядом с гробом Пеле.

Футбольный функционер заявил, что был встревожен, когда узнал о том, что его действия вызвали критику у общественности.

«Я хотел бы пояснить, что для меня было честью и смирением то, что товарищи по команде и члены семьи великого Пеле попросили меня о фото. Что касается селфи, то меня попросили сделать фото нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому, я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него.

Если помощь товарищу по команде Пеле вызывает критику, я с радостью приму ее и буду продолжать помогать, чем смогу, тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц футбола», — написал Инфатино на своей странице в соцсети.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).