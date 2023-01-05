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Сегодня, 15:17

Неймара, Роналдо, Кака раскритиковали за отсутствие на похоронах Пеле

Руслан Минаев
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Неймар.
Фото Reuters

В Бразилии раскритиковали бывших и действующих игроков сборной за отсутствие на похоронах Пеле. Как сообщает The Guardian, среди тех, кто не пришел на прощание с трехкратным чемпионом мира, были Роналдо и Кака.

«Пеле — гражданин мира, такого же уровня, как Нельсон Мандела или Махатма Ганди, но бразильцы не знают, как это признать. Это показывает недостаток уважения», — сказал экс-игрок сборной Бразилии и телеведущий Жозе Феррейра Нето.

Ранее сообщалось, что церемонию прощания с Пеле посетили около 230 тысяч человек. Люди стояли в очереди несколько часов.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).

Источник: https://www.theguardian.com/football/2023/jan/04/pele-funeral-brazil-footballers-dont-show-up
Кака
Неймар Сантос
Пеле
Роналдо
Футбол
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