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Сегодня, 15:06

Более 40 тысяч болельщиков пришли на презентацию Суареса в «Гремио»

Руслан Минаев
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Луис Суарес.
Фото Reuters

Нападающий Луис Суарес был официально представлен в качестве игрока «Гремио». На презентацию форварда пришли более 40 тысяч болельщиков бразильского клуба.

35-летний уругваец подписал контракт с новым клубом на 2 года.

Экс-нападающий «Аякса», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» с лета 2022 года выступал на родине за «Насьональ». Его контракт с уругвайским клубом был рассчитан до конца 2022 года.

В текущем сезоне Суарес провел 16 матчей в составе команды, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах.

Луис Суарес
ФК Гремио (Порту-Алегри)
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