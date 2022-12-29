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Сегодня, 23:06

Месси простился с Пеле: «Покойся с миром»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Линель Месси и Пеле.
Фото Соцсети

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

Футболист выложил совместное фото с трехкратным чемпионом мира и подписал: «Покойся с миром, Пеле».

29 декабря Пеле ушел из жизни, ему было 82 года. В последние годы жизни он боролся с раком.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, большую часть клубной карьеры он провел в составе «Сантоса». Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Лионель Месси
Пеле
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