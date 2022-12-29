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Роналду о Пеле: «Вдохновение для многих миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда»

Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью Пеле
Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью легендарного бразильского футболиста Пеле.

29 декабря трехкратный чемпион мира ушел из жизни, ему было 82 года.

«Мои глубочайшие соболезнования всей Бразилии и, в особенности, семье мистера Эдсона Арантиса ду Насименту. Простого «прощай» вечному королю Пеле не будет достаточно, чтобы выразить боль, которая охватывает в этот момент весь футбольный мир.

Вдохновение для многих миллионов, эталон вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех моментах, которые мы разделяли, даже на расстоянии. Он никогда не будет забыт, и память о нем навсегда сохранится в каждом из нас, любителей футбола. Покойся с миром, Король Пеле» – написал Роналду в соцсетях.

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1?279 голов за карьеру.

Криштиану Роналду
Пеле
Футбол
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