Экс-защитник «Атлетико» и «Интера» Миранда вернулся в «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с защитником Мирандой. 36-летний футболист прошел медобследование и заключил соглашение до 31 декабря 2022 года.

Миранда уже выступал за «Сан-Паулу» с 2006 по 2011 год и выиграл три чемпионата Бразилии подряд: в 2006, 2007 и 2008 году. После этого он выступал за «Атлетико» (2011-2015), миланский «Интер» (2015-2019) и «Цзянсу Сунин» из Китая (2019-2020).

С 2009 года Миранда провел 58 матчей и забил три мяча за сборную Бразилии. Он принял участие в победных Кубке конфедераций-2009 и Кубке Америки-2019, а также выступал на Кубке Америки-2015 и чемпионате мира-2018.