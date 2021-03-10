Стадион «Маракана» могут переименовать в честь Пеле

Стадион «Маракана» может быть переименова в честь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле. Как сообщает O Globo, законопроект о присвоении арене в Рио-де-Жанейро имени Эдсона Арантис ду Насименту был одобрен во вторник законодательным собранием штата.

Стадион «Маракана» был открыт в 1950 году. До реконструкции 1999 года он был самым вместительным в мире — 155 250 зрителей.