Стадион «Маракана» могут переименовать в честь Пеле
05:02
Стадион «Маракана» может быть переименова в честь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле. Как сообщает O Globo, законопроект о присвоении арене в Рио-де-Жанейро имени Эдсона Арантис ду Насименту был одобрен во вторник законодательным собранием штата.
Стадион «Маракана» был открыт в 1950 году. До реконструкции 1999 года он был самым вместительным в мире — 155 250 зрителей.
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