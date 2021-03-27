«Гремио» хочет подписать Дугласа Косту
Бразильский «Гремио» предлагает контракт нападающему «Ювентуса» Дугласу Косте, пишет в Twitter журналист Николо Скир.
Вингер покинет «Баварию», за которую выступает на правах аренды, и вернется летом в «Юве». Однако в Турине не рассчитывают на игрока и готовы расстаться с ним.
«Гремио» предлагает вингеру контракт на 3 года. Однако клуб не может потянуть зарплату, которую Коста получает в Европе — 6 миллионов евро за сезон.
Контракт 30-летнего бразильца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне бундеслиги футболист отметился 1 голом и 1 передачей в 11 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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