«Гремио» хочет подписать Дугласа Косту

Бразильский «Гремио» предлагает контракт нападающему «Ювентуса» Дугласу Косте, пишет в Twitter журналист Николо Скир.

Вингер покинет «Баварию», за которую выступает на правах аренды, и вернется летом в «Юве». Однако в Турине не рассчитывают на игрока и готовы расстаться с ним.

«Гремио» предлагает вингеру контракт на 3 года. Однако клуб не может потянуть зарплату, которую Коста получает в Европе — 6 миллионов евро за сезон.

Контракт 30-летнего бразильца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне бундеслиги футболист отметился 1 голом и 1 передачей в 11 играх.