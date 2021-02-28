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Чемпионат Бразилии, видеообзор 38-го тура: лучшие голы и моменты

28 февраля 2021, 18:00
«Фламенго» проиграл, но стал чемпионом. Фото Reuters
«Фламенго» проиграл, но стал чемпионом. Фото Reuters
Представляем главные события и лучшие моменты 38-го тура чемпионата Бразилии.

Cреди главных событий: «Фламенго» проиграл, но стал чемпионом. «Интер» ждет титула 41 год, у «Атлетику Минейру» будет новый тренер.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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